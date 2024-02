Pazzo Lecce, sotto 1-2 rimonta la Fiorentina e vince con due gol nel recupero. Delirio al "Via del Mare"

Lecce - Fiorentina 3-2

Marcatori: 17'pt Oudin; 5'st Mandragora, 23'st Beltran, 46'st Piccoli, 47'st Dorgu

Lecce (4-2-3-1): Falcone 4.5; Gendrey 6, Pongragic 6, Baschirotto 5.5, Gallo 6.5 (30'st Dorgu 7); Kaba 6 (30'st Gonzalez 6), Blin 6; Almqvist 6.5, Oudin 7 (24'st Piccoli 7), Banda 6 (33'st Sansone sv); Krstovic 5.5. In panchina: Berisha, Brancolini, Rafia, Venuti, Samooja, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: D’Aversa 7.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Faraoni 6, Martinez Quarta 5 (1'st Milenkovic 5), Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Maxime Lopez 5.5, Duncan 5.5 (1'st Mandragora 7); Bonaventura 5.5 (1'st Belotti 6), Beltran 6.5 (33'st Parisi 6), Sottil 5.5 (20'st Gonzalez 5.5); Nzola 5.5. In panchina: Martinelli, Vannucchi, Infantino, Kayode, Comuzzo, Barak. Allenatore: Italiano 6.

Arbitro: Giua di Olbia 5.5.

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Martinez Quarta, Almqvist, Ranieri, Banda, Gendrey, Gonzalez. Angoli: 3-1 per la Fiorentina. Recupero: 1'; 7'.

Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove il Lecce conquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 la Fiorentina nell’anticipo della 23^ giornata di campionato. Forte il forcing della Fiorentina in avvio, ma il Lecce ne esce con autorità e fa male ai viola. Sbatte sulla traversa un colpo di testa di Kaba su bel cross di Gallo con Almqvist che si fa respingere da Terracciano il tap-in sotto misura: solo la prima delle occasioni dei giallorossi, preludio al gol del vantaggio arrivato pochi minuti più tardi su calcio di punizione. L’arbitro Giua, in realtà, aveva decretato un rigore per uno sgambetto di Martinez Quarta ai danni di Almqvist, ma il Var interviene e cambia la decisione perché il fallo è avvenuto fuori area. Dal limite è comunque letale Oudin che fa passare la palla in mezzo alla barriera della Fiorentina e batte Terracciano. Anche dopo l’1-0 spinge il Lecce e finisce sul palo della porta ospite un diagonale rasoterra di Krstovic. Un colpo di testa di Faraoni e una botta dalla grande distanza di Bonaventura sono gli unici squilli di una viola che non prende lo specchio e così, prima dell’intervallo, i padroni di casa sfiorano nuovamente il raddoppio su un’incursione di Banda e, subito dopo, con un’incornata di Blin respinta ancora dal portiere. A inizio ripresa Krstovic si divora il 2-0 e il Lecce viene punito per le occasioni sprecate da una Fiorentina che pesca bene dalla panchina.