Lutto in casa Real Madrid, muore il portiere che vinse tutto Miguel Angel Gonzalez: aveva la Sla

Il Real Madrid e il calcio spagnolo sono in lutto per la morte a 76 anni dell’ex portiere Miguel Angel Gonzalez, annunciata dallo stesso club merengue. I media spagnoli sottolineano che Gonzalez da tempo soffriva a causa della sla, malattia neurodegenerativa che negli anni ha colpito molti calciatori. L’ex numero 1 ha contribuito a scrivere la storia del Real, di cui ha difeso la porta dal 1968 al 1986, vincendo in tutto 16 trofei, tra cui otto campionati spagnoli e due coppe Uefa, collezionando 346 presenze. «Il Real Madrid, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione piangono profondamente la morte di Miguel Angel Gonzalez, uno dei più grandi portieri della nostra storia, una leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo», hanno dichiarato i blancos in un comunicato. Miguel Angel ha giocato in nazionale, con 18 presenze totali, partecipando ai Mondiali del 1978 e del 198.