Colpo salvezza dell'Empoli. Salernitana sempre più ultima

Salernitana - Empoli 1-3

Marcatori: 23'pt Zanoli (aut); 24'st Weissman, 43'st Niang (rig), 49'st Cancellieri

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6 (41'st Weissman 7), Boateng 6 (14'st Pirola 6), Pellegrino 5; Zanoli 5 (1'st Sambia 6), Maggiore 6 (31'st Coulibaly 6), Basic 5.5, Bradaric 5.5; Candreva 6.5, Kastanos 6 (14'st Tchaouna 6); Dia 5.5. In panchina: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Gomis, Ikwuemesi, Vignato, Legowski Allenatore: F. Inzaghi 5.5.

Empoli (3-4-2-1): Caprile 6.5; Bereszynski 6, Ismajli 5, Luperto 6; Gyasi 6, Grassi 6, Maleh 5.5 (25'st Fazzini 6.5), 6 Cacace 6.5; Zurkowski 6 (33'st Kovalenko 6), Cambiaghi 7 (33'st Cancellieri 7); Cerri 5.5 (25'st Niang 7). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Destro, Bastoni. Allenatore: Nicola 6.5.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.5

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni Ammoniti: Zanoli, Basic, Coulibaly, Maleh. Angoli: 8-4 per l'Empoli. Recupero: 3'; 6'.

Vittoria da ex per Davide Nicola, che con il suo Empoli batte per 3-1 la Salernitana e lancia un segnale forte nella lotta per non retrocedere. Ad aprire le marcature l’autogol di Zanoli, con le successive reti di Niang e Cancellieri intervallate dal momentaneo pareggio amaranto siglato da Weissman. Nel primo terzo di gara è infatti l’Empoli a trovare l’episodio decisivo, con Cambiaghi che dall’out di sinistra si accentra e tenta il cross che, deviato in maniera decisiva da Zanoli, cambia traiettoria e si infila dove Ochoa non può nulla. La squadra di Nicola si muove bene e trova spesso i suoi attaccanti, così come succede al 34', con la manovra di palleggio che porta al cross di Cacace e al buon colpo di testa di Cerri di poco largo. La Salernitana prova a risalire il campo e nel finale di primo tempo va vicina al pareggio, grazie alla girata in area di Dia che col sinistro va vicino al palo coperto in tuffo da Caprile. Lo stesso portiere dell’Empoli sarà decisivo qualche minuto più tardi, con il pallone sporco raccolto dal destro al volo di Kastanos che però proprio Caprile riesce in tuffo a togliere dallo specchio della porta.