L'Inter allunga ancora. Vittoria in rimonta contro una Roma coraggiosa

Roma - Inter 2-4

Marcatori: 17'pt Acerbi, 28'pt Mancini, 44'pt El Shaarawy, 4'st Thuram, 11'st Angelino (aut), 48'st Bastoni.

Roma (4-3-3): Rui Patricio 5.5; Karsdorp 6, Mancini 7, Huijsen 5.5, Angelino 5 (16'st Spinazzola 6); Cristante 5.5 (16'st Bove 6), Paredes 6, Pellegrini 7 (31'st Baldanzi 6); Dybala 5.5 (42'st Azmoun sv), Lukaku 5, El Shaarawy 7 (31'st Zalewski 6). In panchina: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Celik, Renato Sanches, Aouar, Kristensen, Joao Costa. Allenatore: De Rossi 5.5.

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 7 (18'st De Vrij 6), Bastoni 7; Darmian 6.5 (30'st Dumfries 6), Barella 6.5, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (30'st Carlos Augusto 6); Thuram 7 (42'st Sanchez sv), Lautaro Martinez 5.5 (30'st Arnautovic 6). In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Buchanan, Asllani, Bisseck, Akinsanmiro. Allenatore: Inzaghi (squalificato, in panchina Farris) 6.5.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.

Note: Serata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Ammoniti: Mancini, Huijsen. Angoli: 3-8. Recupero: 3', 5'.

L’Inter supera 4-2 in rimonta la Roma e allunga a +7 sulla Juventus: apre Acerbi, i giallorossi la ribaltano con Mancini ed El Shaarawy ma nella ripresa arriva il pari di Thuram e il controsorpasso con l’autogol di Angelino prima del definitivo poker siglato da Bastoni. La squadra giallorossa è protagonista di una buona partenza, rendendosi subito pericolosa prima con El Shaarawy e poi con Pellegrini. Al 15' Barella ci prova dalla distanza, ma il suo tiro viene deviato in corner. Due minuti più tardi i nerazzurri passano in vantaggio grazie ad Acerbi che, sugli sviluppi di corner, sfrutta la spizzata di Lukaku per infilare alle spalle di Rui Patricio. Il Var richiama Guida per la posizione di Thuram, in fuorigioco, ma per l’arbitro non disturba il portiere portoghese. I ragazzi di De Rossi reagiscono immediatamente e al 28' agguantano il pareggio con un colpo di testa di Mancini, bravo a trovare la deviazione vincente sulla punizione di Pellegrini. Negli ultimi minuti del primo tempo la Roma riesce a completare la rimonta: ancora Pellegrini imbuca per El Shaarawy, che in contropiede fulmina Sommer con il mancino. Si va all’intervallo sul punteggio di 2-1 in favore dei capitolini.