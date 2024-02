Fiorentina a valanga sul Frosinone (5-1): primo gol viola per Belotti, a segno anche Ikoné, Quarta, Nico e Barak

Fiorentina-Frosinone 5-1 Marcatori: 16'pt Belotti, 19'pt Ikonè, 42'pt Martinez Quarta; 8'st Nico Gonzalez, 22'st Mazzitelli, 42'st Barak. FIORENTINA (4-4-2): Terracciano 6.5; Kayode 6, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6 (27'st Comuzzo 6), Biraghi 6; Ikonè 7, Mandragora 6, Duncan 6.5 (27'st Arthur sv 6), Nico Gonzalez 7 (15'st Bonaventura 6); Belotti 7 (27'st Nzola sv), Beltran 6.5 (38'st Barak 6.5). In panchina: Vannucchi, Martinelli, Faraoni, Maxime Lopez, Infantino, Sottil. Allenatore: Italiano 7. FROSINONE (4-2-3-1): Turati 5.5; Valeri 5, Monterisi 5 (1'st Romagnoli 5.5), Okoli 5, Gelli 5.5 (32'st Cheddira sv); Mazzitelli 6, Barrenechea 5.5 (19' st Reinier 5.5); Seck 5 (1'st Lirola 5.5), Soule 6, Harroui 5 (19' st Brescianini 5.5.); Kaio Jorge 5.5. In panchina: Cerofolini, Frattali, Garritano, Baez Ibrahimovic, Kvrnadze, Caso. Allenatore: Di Francesco 5. ARBITRO: Feliciani di Teramo 6. NOTE: osservato un minuto di recupero per ricordare l’ex calciatore viola Kurt Hamrin scomparso domenica scorsa. Tempo nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 25.397 per un incasso di 505.126 euro. Ammoniti: Martinez Quarta, Nzola, Romagnoli. Angoli: 5-2 per il Frosinone. Recupero: 1'; 3'.

La Fiorentina conquista il primo successo del 2024 battendo con un netto 5-1 il Frosinone in una sfida che rilancia le ambizioni europee della squadra guidata da Vincenzo Italiano, lungamente acclamato dai tifosi gigliati. Di contro, prestazione negativa degli ospiti che hanno pagato i consueti svarioni difensivi e una scarsa lucidità nelle poche occasioni avute quando il risultato era ancora in bilico. In realtà i padroni di casa ci hanno messo molto poco a indirizzare la gara a proprio favore visto che già fra il 16' ed il 19' sono arrivati due gol che hanno testimoniato come Biraghi e compagni fossero intenzionati a fare propria la partita. In rete inizialmente Belotti, al suo primo gol in maglia viola, su assist di Ikonè, e poi quest’ultimo, cogliendo impreparata tutta la difesa frusinate. Al 42' il tris è servito da Martinez Quarta di testa su calcio d’angolo battuto da sinistra di Biraghi.