L'Atalanta passa 4-1 a Genova: ora è quarta da sola

GENOA-ATALANTA 1-4

RETI: 22' pt De Ketelaere, 6' st Malinovskyi, 10' st Koopmeiners, 55' st Zappacosta, 58' st Touré

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (47' st Vitinha sv), Bani 5.5, Vasquez 6; Sabelli 6 (38' st Messias 6), Malinovskyi 7, Badelj 6.5 (18' st Ekuban 6), Strootman 5.5 (18' st Martin 6), Frendrup 6; Gudmundsson 5.5, Retegui 6.5. In panchina: Leali, Sommariva, Cittadini, Spece, Thorsby, Bohinen, Ankeye. Allenatore: Gilardino 6

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5 (43' st Toloi sv), Djimsiti 5.5, Kolasinac 6; Holm 6 (12' st Zappacosta 7), De Roon 6, Pasalic 6.5, Ruggeri 6 (50' st Hateboer sv); Koopmeiners 7; Scamacca 6 (12' st Miranchuk 6), De Ketelaere 7.5 (12' st Touré 6.5). In panchina: Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Adopo, Mendicino, Diao. Allenatore: Gasperini 6.5

ARBITRO: Colombo di Como 6

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Strootman, Bani, Martin, De Ketelaere, Kolasinac, De Roon, Miranchuk. Angoli: 7-4. Recupero: 2' pt, 10' + 3' st

Quarta vittoria di fila in campionato per un’Atalanta da Champions League, che batte il Genoa in trasferta e sale nuovamente in solitaria al quarto posto. A Marassi finisce 4-1 grazie alle splendide reti di De Ketelaere e Koopmeiners oltre ai sigilli finale dell’ex Zappacosta e dell’esordiente Toure, mentre a nulla serve il momentaneo pareggio dell’altro ex della gara Malinovsky. I nerazzurri di Gasperini staccano così nuovamente il Bologna raggiungendo i 42 punti in classifica, mentre gli uomini di Gilardino tornano a perdere dopo otto risultati utili di fila restando fermi a quota 29.

In un primo quarto di gara equilibrato succede poco o nulla, poi al 23' una perla di De Ketelaere (controllo e mancino spettacolare dal limite) su assist di Pasalic, regala il vantaggio alla Dea. I padroni di casa però non ci stanno e provano a rispondere alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa di Vasquez su cross di Strootman parato da Carnesecchi.

L’avvio di ripresa del Grifone è praticamente perfetto e, dopo un paio di occasioni in rapida sequenza per Retegui e Frendrup (tiro deviato e parato in corner e destro a giro sull'esterno della rete), arriva il pareggio del grande ex Malinovsky che indovina un bel sinistro di prima su tocco di Badelj.

La gioia dell’1-1 del Genoa però dura pochi minuti: al 55' infatti Koopmeiners disegna una splendida traiettoria su punizione che riporta subito avanti l’Atalanta. La squadra di Gilardino sembra accusare il colpo e all’ora di gioco viene salvata da Martinez, bravo ad opporsi a Pasalic dopo un errore di Badelj, poi al 76' il check del Var più lungo della stagione annulla il possibile tris a Scalvini, punito per fuorigioco dopo una doppia parata dello stesso Martinez su Ruggeri e Pasalic.

I liguri rimangono a galla e nel finale provano a farsi rivedere pericolosamente con Gudmundsson, neutralizzato da un intervento fondamentale di Carnesecchi, ma in pieno recupero i gol dell’altro ex Zappacosta e di Toure, all’esordio con i bergamaschi, chiudono la sfida sul 4-1.