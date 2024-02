Se Atene ride, Sparta... piange: Simone Inzaghi vola, Filippo esonerato dalla Salernitana, Liverani in pole

Simone Inzaghi, con la sua Inter, vola nella classifica di serie A (60 punti in classifica, frutto di 19 vittorie,3 pareggi e appena una sconfitta in 23 gare), ma il fratello Filippo non vive la stessa sorte: da oggi non è più l'allenatore della Salernitana, come ufficializzato in una nota la società ne annuncia l’esonero.

«L'U.S. Salernitana 1919 - si legge nella nota diramata dalla società campana - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera». Attesa a breve la comunicazione del nuovo tecnico: la scelta ricadrà su Fabio Liverani.