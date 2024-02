Tonfo Juve, bianconeri con le polveri bagnate. L'Udinese trionfa all'Allianz Stadium

Juventus - Udinese 0-1

Marcatore: 25'pt Giannetti

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6.5, Alex Sandro 5; Weah 5 (16'st Yildiz 5), McKennie 5.5, Locatelli 5.5 (32'st Nicolussi Caviglia sv), Rabiot 6, Cambiaso 6 (39'st Cerri sv); Milik 6, Chiesa 4.5 (32'st Iling-Junior sv). In panchina: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Tiago Djalo, Kostic, Miretti, Alcaraz, Nonge. Allenatore: Allegri 5.

Udinese: (3-5-1-1): Okoye 6.5; Perez 6, Giannetti 6.5, Kristensen 6.5; Ehizibue 6 (20'st Joao Ferreira 5.5), Lovric 6.5, Walace 7, Samarzdic 6.5, Zemura 6 (21'st Ebosele 5.5); Thauvin 6 (32'st Brenner sv); Lucca 5 (32'st Success sv). In panchina: Silvestri, Padelli, Kamara, Tikvic, Kabasele, Zarraga, Payero, Davis. Allenatore: Cioffi 6.5.

Arbitro: Abisso di Palermo 6

Note: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Ehizibue, Bremer, Gatti, Wallace, Success, Nicolussi Caviglia. Angoli: 8-4 per la Juventus. Recupero: 2'; 4'.

Dopo aver vinto l’ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l’Udinese ha concesso il bis all’Allianz Stadium di Torino battendo la Juventus per 1-0 nella 24esima giornata di Serie A. Colpaccio degli uomini di Cioffi che hanno fatto uno scatto importante nella corsa alla salvezza. Per la Juventus terza gara senza vittoria e seconda sconfitta di fila. Mai così male in stagione la squadra di Allegri. Prima parte di gara piuttosto avara di emozioni. Una Juve orfana di Vlahovic e con un Chiesa decisamente sotto tono non ha mai impensierito il portiere ospite. Udinese attenta a difendere basso e brava a rispondere di rimessa. Da palla inattiva il gol del vantaggio dei friulani al 25': da un calcio di punizione dalla destra di Samardzic prolungato da Kristensen, un impacciato Alex Sandro non è riuscito a spazzar via e sulla sua ribattuta rimasta davanti alla porta è stato l’argentino Lautaro Gianetti a spingere la palla in rete riportando in gol l’Udinese dopo quattro gare di fila contro la Juventus. Di Milik l’unica grande occasione della Juventus nel primo tempo: al 42', cross dalla sinistra di Alex Sandro e colpo di testa del polacco troppo centrale deviato da Okoye.