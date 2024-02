Atalanta portentosa: 3-0 sul Sassuolo. Carnesecchi para un rigore... due volte

Atalanta-Sassuolo 3-0

Marcatori: 22'pt Pasalic, 13'st Koopmeiners, 30'st Bakker.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 8; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (37'st Hien sv); Holm 7 (29'st Bakker 6.5), Pasalic 7, Ederson 7, Zappacosta 6.5; Koopmeiners 7 (45'st Adopo sv); Miranchuk 6 (29'st Scamacca 5.5), De Ketelaere 6.5 (37'st Touré sv). In panchina: Musso, Rossi, Toloi, De Roon, Ruggeri, Hateboer. Allenatore: Gasperini 7.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Pedersen 5, Tressoldi 5.5, Viti 5.5, Doig 5; Henrique 5, Lipani 5.5 (16'st Boloca 6); Bajrami 5.5 (15'st Defrel 6), Thorstvedt 5 (27'st Volpato 6), Laurentié 6 (39'st Ferrari sv); Pinamonti 4.5 (27'st Mulattieri 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Ceide, Kumbulla, Castillejo. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni, al 50'pt Carnesecchi ha parato un rigore a Pinamonti. Spettatori: 14.474. Ammoniti: nessuno. Angoli: 10-5. Recupero: 5'pt, 3'st.

L’Atalanta non sbaglia nemmeno contro il Sassuolo, finisce 3-0 nell’anticipo serale della 25a giornata: decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker, i nerazzurri hanno confezionato la quattordicesima vittoria stagionale e mantengono dunque il quarto posto in classifica. Notte fonda per il Sassuolo che con Pinamonti sbaglia sull'1-0 il rigore del possibile pari (due parate su due di Carnesecchi dal momento che la prima conclusione è stata fatta ripetere) e che incassa anche il pareggio del Verona contro la Juventus, un risultato che complica inevitabilmente la corsa salvezza. Sono stati tre i cambi per Gian Piero Gasperini rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia, in mediana spazio a Pasalic con De Roon in panchina, davanti attacco di fantasia con De Ketelaere e Miranchuk supportati da Koopmeiners. Solito 4-2-3-1 per Dionisi, senza Berardi spazio a Bajrami con Thorstvedt e Laurentié a completare il reparto alle spalle di Pinamonti. La gara è stata tutt'altro che a senso unico, i padroni di casa hanno aumentato immediatamente i giri del motore: due le conclusioni di Zappacosta intercettate da Consigli, al 22' Pasalic - dopo una conclusione di Miranchuk respinta ancora dal portiere del Sassuolo -, ha sbloccato il match con un tap-in da dentro l’area piccola.