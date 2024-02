Calcio, è ufficiale: Napoli a Calzona. De Laurentiis: spiace per Mazzarri

Walter Mazzarri lascia la panchina del Napoli, dove arriva Francesco Calzona. A ufficializzarlo lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che intercettato in serata da Sky Sport, dopo una giornata convulsa, ha detto: «Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e soprattutto amico del Napoli. E’ sempre doloroso esonerare un amico, io l’ho ringraziato per essere venuto in un momento di difficoltà ma bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare qualcosa di più. E adesso cerchiamo di darlo attraverso Calzona, che ha lavorato qui con Sarri e poi con Spalletti e che conosce l’80% dei nostri giocatori».

«Puntare su Calzona è una scelta intelligente? Il tempo è galantuomo, lo vedremo - ha proseguito De Laurentiis - Ora diamo a Calzona il benvenuto e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti perchè sempre sarà complicatissimo preparare in 24 una partita difficile contro una squadra importante con il Barcellona. Che ha grossi giocatori ed è sempre il Barcellona. Calzona verrà qui in hotel con tutti i suoi collaboratori alle 8 e mezza, parleremo a lungo, poi andremo a Castel Volturno, lo presenterò anche se non ha bisogno di presentazioni a tutti i ragazzi, anche se ci sono dei ragazzi nuovi che non conosce e si sono aggregati sia a gennaio che quest’estate. Sarà un completo immergersi in una nuova realtà, poi dovremo scappare allo stadio dopo l’allenamento per questa fatidica conferenza dell’Uefa. Uno dovrebbe avere anche il tempo un momentino di concentrarsi sulle cose serie della vita calcistica cioè in questo momento preparare bene la partita col Barcellona».