Gattuso-Marsiglia, l'idillio francese è durato poco: il tecnico italiano lascia la squadra

È divorzio tra Gennaro Gattuso e l'Olympique Marsiglia. Il tecnico italiano lascia la guida del club francese, secondo i media francesi, dopo la sconfitta subita a Brest, per 1-0. Subentrato a fine settembre allo spagnolo Marcelino, Gattuso non è riuscito a risollevare la situazione di una squadra che non ha vinto una sola partita in campionato nel 2024 e si trova al nono posto in classifica. Di qui la decisione del club, che all’esonero ha preferito la via dell’accordo consensuale. Gattuso stamattina, scrive l’Equipe, ha già salutato giocatori e staff annunciando che la sua avventura marsigliese è finita.