Calcio in lutto, muore l'ex terzino sinistro dell'Inter Andreas Brehme. Nerazzurri con il lutto al braccio stasera contro l'Atletico

«Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda»: questo il saluto dell’Inter a Andy Brehme, l’ex terzino sinistro scomparso all’età di 63 anni. Il club nerazzurro giocherà con il lutto al braccio la partita di Champions di stasera contro l’Atletico Madrid. «FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari», si legge nella nota dell’Inter. «In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio», viene spiegato.

Arò la fascia di sinistra del Meazza per anni e anni, difendendo i colori dell'Inter. E decise i Mondiali di Italia '90 realizzando un calcio di rigore che spense i sogni dell'Argentina di Maradona. Si chiamava Andreas Brehme, per gli amici Andy, è vinse anche uno Scudetto a tinte nerazzurro con Trapattoni . Avrebbe compiuto 64 anni a novembre. Gli è stato fatale un arresto cardiaco nella sua casa di Monaco di Baviera: trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Arrivato in nerazzurro insieme a Lothar Matthaeus nel 1987, oltre allo Scudetto nel 1989, vinse una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa nel 1991. Lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal precedente matrimonio con Pilar.

Il ricordo dei colleghi

"Sono così triste, amico... Ora dobbiamo vincere per lui". Lo scrive su X Bobo Vieri, ricordando l’ex terzino dell’Inter Andy Brehme e esortando così i nerazzurri a battere stasera l’Atletico Madrid in Champions League per dedicargli la vittoria.

"Ciao Amico mio o come ti chiamavo io 'shazzy' non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo...". Così Walter Zenga esprime su Instagram il suo dolore per la morte dell’ex compagno di squadra. "Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro... - scrive ancora l’ex portiere nerazzurro - Buon viaggio amico mio, riposa in pace, non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti 'dai Walter ci sono io'. Ciao Andy RIP".