Napoli, esordio da brividi in Champions per Calzona: "Barcellona forte, ma niente paura". Sui tifosi: "Qui il pubblico è speciale"

"Il Napoli è una grandissima opportunità e ringrazio tantissimo i giocatori della Slovacchia, il merito è loro se sono qui, ringrazio anche il popolo slovacco che mi ha dimostrato grande stima". Con queste parole, alla vigilia del match di Champions contro il Barcellona, Francesco Calzona si presenta come nuovo allenatore del Napoli. "Si parte da oggi, si resetta tutto, inizia un nuovo cammino, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione, ci sono state poche parole perchè in questo momento servono i fatti, ci siamo intrattenuti per poco tempo e poi siamo scesi subito in campo", ha aggiunto Calzona.

Il pubblico di Napoli è speciale

"Il pubblico di Napoli è speciale, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, il nostro compito è questo". Così Calzona sui tifosi.

Barcellona forte, ma non abbiamo paura

"Il Barcellona è una squadra forte, con grandi giocatori e un allenatore top, hanno avuto momenti di difficoltà ma restano tra le migliori d’Europa". "Non abbiamo paura - ha rimarcato il neo tecnico dei partenopei - perchè noi siamo il Napoli e anche noi siamo forti, questa squadra lo ha dimostrato facendo un grande girone di Champions".