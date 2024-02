Colpaccio della Lazio a Torino con Guendouzi e Cataldi

Torino - Lazio 0-2

Marcatori: 5' st Guendouzi, 11' st Cataldi

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5.5 (30' st Tameze sv), Lovato 5.5, Masina 6 (40' st Pellegri sv); Bellanova 6.5, Linetty 5.5 (30' st Gineitis sv), Ilic 5.5 (10' st Ricci 6), Lazaro 6; Vlasic 6; Sanabria 6, Zapata 6. In panchina: Gemello, Mihai, Rodriguez, Sazonov, Kabic, Okereke, Savva. Allenatore: Juric 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5 (1' st Lazzari 6); Guendouzi 7, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6.5 (35' st Casale sv); Isaksen 6 (29' st Pedro sv), Immobile 5.5 (10'st Castellanos 5.5), Felipe Anderson 5.5. In panchina: Sepe. Pellegrini, Kamada, Andrè Anderson, Ruggeri, Coulibaly, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri 6

Arbitro: La Penna di Roma 6

Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Espulso al 34' st Gila per doppia ammonizione. Ammoniti: Ilic, Linetty, Lovato. Calci d’angolo: 7-4. Recupero: 0' pt, 5' st.

La Lazio batte il Torino per 2-0 con i gol di Guendouzi e Cataldi e può continuare a sognare la Champions, mentre ai granata non rimane che assaggiare l’amaro sapore della sconfitta per la prima volta nel 2024. Il primo tempo è a forti tinte granata. Fin dall’avvio quando, su cross di Bellanova, Sanabria gira verso la porta colpendo in pieno il palo. Il Torino è più in partita rispetto alla Lazio, sono gli uomini di Juric a fare la gara e soprattutto ad avere le occasioni migliori. Prima è Zapata, di testa, a svettare ma senza inquadrare la porta, poi la stessa sorte tocca a Masina che incorna non trovando lo specchio per centimetri. In mezzo alle due occasioni, a certificare il predominio, anche la conclusione di Vlasic su assist ancora di Bellanova, ma il suo destro è alzato da Provedel in calcio d’angolo. La ripresa inizia con il cambio tra Hysaj e Lazzari, ma il copione è sempre lo stesso con l’azione in fotocopia a far correre Bellanova sulla destra e a servire in mezzo Zapata; stavolta la conclusione non colpisce il palo, ma finisce fuori di poco.