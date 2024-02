La Roma festeggia ai rigori contro il Feyenoord. Svilar decisivo con le sue parate

Una grande sofferenza, conclusa con una grandissima gioia. Missione compiuta per la Roma che batte 5-3 dopo i calci di rigore il Feyenoord nella gara di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024 e stacca il pass per gli ottavi di finale. I 90' regolamentari si chiudono sull'1-1 (vantaggio olandese con Gimenez al 5°, pari di Pellegrini al 15°), nessuna rete ai supplementari poi nei tiri dagli 11 metri la differenza la fa Svilar che ne para due su 4, mentre i giallorossi ne segnano quattro su cinque e possono scatenare la festa. La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, trovando la rete del vantaggio in maniera un pò fortunosa dopo appena cinque minuti con Santiago Gimenez: l'attaccante si trova sulla traiettoria di una respinta di El Shaarawy e, quasi involontariamente, deposita la palla in fondo al sacco. La reazione della squadra giallorossa non si fa attendere e al 15' agguanta subito il pareggio con una prodezza del capitano Lorenzo Pellegrini che, dal limite dell’area, lascia partire un destro imprendibile per Wellenreuther.