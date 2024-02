Colpo Empoli al Mapei Stadium. Ora è crisi nera per il Sassuolo

Sassuolo - Empoli 2-3

Marcatori: 11'pt Luperto, 9'st Pinamonti (rig), 19'st Niang (rig), 32'st Ferrari, 49'st Bastoni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5.5, Ruan 6.5, Ferrari 6.5, Doig 5.5; Boloca 6 (1'st Bajrami 6.5), Henrique 5.5; Volpato 5.5 (23'st Mulattieri 6), Thorstvedt 5.5 (44'st Defrel sv), Laurienté 5.5 (44' st Racic sv); Pinamonti 6.5. In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Obiang, Kumbulla, Toljan, Ceide, Lipani, Castillejo. Allenatore: Dionisi 5.5.

Empoli (3-4-2-1): Caprile 6; Ismajli 5, Walukiewicz 6, Luperto 7; Cancellieri 6.5 (43'st Pezzella sv), Marin 7, Maleh 6, Cacace 6 (43'st Destro sv); Cambiaghi 6 (43'st Bereszynski sv), Kovalenko 6 (35'st Bastoni 7); Cerri 6 (10'st Niang 7). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Shpendi. Allenatore: Nicola 6.5.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.

Note: giornata nuvolosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Boloca, Ismajli, Cancellieri, Bastoni. Angoli: 4-1. Recupero: 2', 5'+1.

Colpo dell’Empoli, che batte 3-2 il Sassuolo al Mapei Stadium inguaiando i ragazzi di Dionisi nella lotta per non retrocedere. A decidere il match è la rete in pieno recupero di Bastoni che corona un secondo tempo divertente e ricco di colpi di scena. Per l’Empoli segnano anche Luperto e Niang su rigore, mentre per il Sassuolo vanno in gol Pinamonti, pure lui dal dischetto, e Ferrari. Prima frazione completamente a tinte azzurre con l’Empoli subito in vantaggio dopo undici minuti: il Sassuolo si fa sorprendere su palla inattiva e Luperto segna la rete dell’1-0 su cross di Marin. Al 23' sempre l’Empoli colpisce il palo, grazie al tiro-cross di Cancellieri: sulla ribattuta insacca Maleh, ma il possibile raddoppio viene annullato per un tocco di mano proprio dell’ex Fiorentina. Dall’altra parte, il Sassuolo è incapace di reagire e appare privo di grinta e idee. Un paio di tiri sballati di Laurienté e qualche buona iniziativa di Pinamonti non bastano ai neroverdi per evitare i fischi da parte dei tifosi prima dell’intervallo. In avvio di ripresa Dionisi inserisce Bajrami e i padroni di casa rientrano in campo più aggressivi. Dopo nove minuti del secondo tempo Ismajli stende in area Tressoldi e Aureliano, dopo revisione al Var, assegna il rigore al Sassuolo.