Milan-Atalanta 1-1 nel segno di Leao e Koopmeiners

Milan-Atalanta 1-1

RETI: 3'pt Leao, 42'pt Koopmeiners (rig).

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5, Florenzi 6.5 (12'st Calabria 6), Thiaw 6.5, Gabbia 6.5, Hernandez 6.5; Adli 6.5, Bennacer 6 (34'st Musah sv); Pulisic 5 (43'st Okafor sv), Loftus-Cheek 5.5, Leao 7.5; Giroud 5. In panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Terracciano, Jimenez, Reijnders, Chukwueze. Allenatore: Pioli 6

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7, Scalvini 5.5 (44'st Toloi sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Holm 5 (1'st Zappacosta 6), De Roon 7, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (24'st Hien 6); Koopmeiners 7; De Ketelaere 5 (1'st Lookman 5), Miranchuk 5 (18'st Scamacca 5). In panchina: Musso, Rossi, Palomino, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, Touré. Allenatore: Gasperini 5.5.

Arbitro: Orsato di Schio 5.5

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Pioli (all.), De Roon, Holm, Leao, Lookman, Ederson. Angoli 5-3 per il Milan. Recupero 3' pt, 5' st.

Termina con un gol per parte lo scontro diretto Champions tra Milan e Atalanta: a un ispiratissimo Leao risponde Koopmeiners dagli 11 metri. La partita si sblocca dopo nemmeno tre minuti. Leao salta sulla sinistra Holm e Scalvini in un fazzoletto e da posizione defilata indovina un eurogol con un destro chirurgico che termina la sua corsa sotto l’incrocio lontano. I bergamaschi si fanno vedere per la prima volta al 13', quando Holm conclude con il destro trovando pronto Maignan a salvare in tuffo. Dopo un avvio favorevole ai rossoneri, al 37' arriva l’episodio che cambia il match: Giroud interviene su Holm in area, Orsato va al monitor e assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Koopmeiners che non sbaglia e firma l’1-1. È il risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. La prima occasione nella ripresa è per gli uomini di Pioli e arriva all’11'. Giroud serve il neo entrato Calabria che entra in area, si sposta la palla sul sinistro e calcia ma Carnesecchi gli sbarra la strada con un grande intervento di puro istinto. Leao è un fattore sulla sinistra e al 24' serve una palla al bacio a Pulisic sul fronte opposto, ma lo statunitense mette a lato da buona posizione con il mancino.