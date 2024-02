Inter straordinaria, travolge l'Atalanta 4-0 e vola a +12. Un'ipoteca sullo Scudetto?

Inter-Atalanta 4-0 (2-0). Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (1' st Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (17' st Frattesi, 28' st Klaassen), Dimarco (23' st Carlos Augusto); Arnautovic, Lautaro (23' st Sanchez) (12 Di Gennaro, 77 Audero, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic). All.: S. Inzaghi. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (12' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (12' st Bakker); Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk (12' st Lookman), Koopmeiners (12' st Adopo); De Ketelaere (31' st Toure) (1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 6 Palomino, 15 De Roon, 22 Ruggeri, 90 Scamacca). All.: Gasperini. Arbitro: Colombo di Como. Reti: nel pt 26' Darmian, 46' Lautaro; nel st 9' Dimarco, 27' Frattesi. Angoli: 4-1 per l’Inter. Recupero: 3' e 5'. Ammoniti: Lookman, Toure, Darmian, Ederson, Hien, Bakker e

Bastoni per gioco falloso, Djimsiti per comportamento non regolamentare. Spettatori: 71.422 (di cui 515 nel settore ospiti). Note: nel st al 9' Carnesecchi para un rigore a Lautaro.

A dodici giornate dalla fine del campionato, l’Inter sembra aver messo ormai chiaramente un’ipoteca sullo Scudetto. Battuta 4-0 l’Atalanta nel recupero della 21 giornata con l’ennesima prova di forza stagionale e il quarto match di fila con quattro gol all’attivo: a San Siro decidono i gol di Darmian, Lautaro Martinez (che sbaglia anche un rigore), Dimarco e Frattesi. La squadra di Inzaghi si porta così a +12 in vetta sulla Juventus, mentre gli uomini di Gasperini, reduci dal pareggio con il Milan, restano fermi a 46 punti a -2 dal Bologna quarto e a pochi giorni dal delicato scontro diretto per la Champions League. Ottimo l’avvio della Dea che all’11' troverebbe a sorpresa il vantaggio con l’ex milanista De Keteleare, ma il Var interviene e punisce un precedente tocco di braccio di Miranchuk dopo la parata di Sommer sul tiro di Pasalic. Una manciata di minuti più tardi anche ai padroni di casa rimane strozzato l’urlo in gola, a seguito di una rete di Barella annullata per fuorigioco sul lancio di Bastoni. L’Inter si scuote ed inizia a premere sull'acceleratore, trovando il vantaggio al 26' con Darmian: Lautaro imbuca per Mkhitaryan che viene anticipato da Carnesecchi in uscita bassa, ma il portiere ospite non trattiene la sfera su cui ci si fionda il laterale destro firmando l’1-0.