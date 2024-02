Juventus, Paul Pogba: squalifica di 4 anni per doping. "Mai preso nulla, farò ricorso"

Paul Pogba è stato condannato per doping, la squalifica sarà di quattro anni. E’ stata accolta - si apprende - la richiesta della Procura Antidoping dopo che il centrocampista francese era risultato positivo ad un controllo dopo la partita Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. A questo punto, la carriera del calciatore della Juventus può ritenersi conclusa: il Polpo, infatti, compirà 31 anni il prossimo 15 marzo.

Il francese: "Mai preso nulla. Farò ricorso"

«Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia sbagliato": attraverso i social, Paul Pogba commenta la squalifica di quattro anni per doping che gli è stata comminata. «Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via - aggiunge il calciatore della Juventus su Instagram - e quando sarò libero dalle restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping».