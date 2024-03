Il Verona vince 1-0 la sfida salvezza con il Sassuolo

Verona-Sassuolo 1-0

RETI: 34' st Swiderski

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6 (44' st Magnani sv), Coppola 6, Dawidowicz 6, Cabal 6; Serdar 6, Duda 5.5; Lazovic 5 (22' st Bonazzoli 6.5), Suslov 5.5 (44' st Vinagre sv), Noslin 5 (15' st Mitrovic 5.5); Henry 5.5 (22' st Swiderski 7). In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Centonze, Silva, Charlys. Allenatore: Baroni 6.5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Pedersen 6, Erlic 6, Ferrari 6, Doig 5.5; Boloca 5.5 (22' st Racic 5.5), Matheus Henrique 4.5, Thorstvedt 5.5 (37' st Volpato sv); Berardi 5.5 (15' st Castillejo 5.5), Pinamonti 5 (37' st Mulattieri sv), Laurientè 5. In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Toljan, Lipani, Defrel. Allenatore: Ballardini 6

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5

Note: Spettatori: 22.000 (200 da Sassuolo). Ammoniti: Matheus Henrique, Dawidowicz, Castillejo, Cabal, Serdar, Coppola. Angoli: 2-10. Recupero: 1'; 7'.

Importantissima vittoria in chiave salvezza per il Verona che batte 1-0 il Sassuolo, sale a 23 punti e lascia il terzultimo posto in classifica. Gli emiliani, invece, sono ora penultimi con 20 punti a -3 dal quartultimo posto utile per rimanere in Serie A. Ma non finisco qui le cattive notizie per il Sassuolo, dove in panchina ha esordito Davide Ballardini: i neroverdi perdono ancora Domenico Berardi per infortunio. Nel secondo tempo della gara con il Verona, l'attacccante, che tornava titolare dopo mesi di stop, dopo uno scatto si è fermato e chisto l’intervento dei medici. L’ultima sua partita risale ad un mese e mezzo fa. Berardi è uscito in lacrime sostenuto dallo staff del Sassuolo.