Paura per Berardi, grave infortunio per l'attaccante cosentino durante Verona-Sassuolo: rottura del tendine d'Achille e addio Europeo

Paura e lacrime. Prosegue il periodo nero per l'attaccante cosentino Domenico Berardi. A inizio ripresa del match tra Verona e Sassuolo, il trentenne di Bocchiegliero ha messo male la caviglia ed è stato costretto a uscire dal campo portato a braccia dai componenti dello staff medico sassolese. La prima diagnosi parla di rottura del tendine d'Achille della gamba destra, il che significherebbe niente Europeo. Il giocatore rientrava in campo dopo un mese e mezzo di stop. Una perdita importante per il Sassuolo e per l’Italia.