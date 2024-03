Sangue nella Capitale prima dell'Europa League, accoltellati due tifosi del Brighton giunti a Roma

Due tifosi inglesi sono stati rapinati e accoltellati nella notte in via Cavour, al centro di Roma: è accaduto intorno alla mezzanotte. A quanto ricostruito, sono stati avvicinati da un gruppo di sei-sette persone a volto coperto che li ha aggrediti, feriti con dei fendenti alle gambe e derubati di un portafogli con soldi e documenti.

I due ragazzi, di 27 e 28 anni, si sono rifugiati in un ristorante di via Monte Polacco e un dipendente ha chiamato i soccorsi. Sono stati portati in ospedale in codice giallo. Non sono gravi. Sulla vicenda indaga la polizia. L’episodio è avvenuto alla vigilia della partita di oggi Roma- Brighton.