Slitta ancora il rientro di Nadal, niente Indian Wells: “Non mi sento ancora pronto”

Avrebbe dovuto essere il torneo del grande rientro, l’ennesimo viene ormai da dire, ma anche questa volta Rafa Nadal ha deciso di fare un passo indietro e si è ritirato alla vigilia del suo debutto nel primo Masters di stagione. «Non sono ancora pronto», ha sintetizzato il campione maiorchino in un lungo post rivolto a tutti i suoi fan. Ma le parole dell’ex numero 1 al mondo aprono nuovamente il dibattito sull'eventualità di un suo definitivo ritiro. La notizia ha colto un pò di sorpresa tutti. Forse, però, non Jannik Sinner che ha un buon rapporto con lo spagnolo. Hanno fatto il giro del mondo le immagini che riprendo l’italiano mentre gioca con una pallina con il figlio di due anni dello spagnolo. Sinner è concentrato sul torneo che potrebbe regalargli il numero 2 del ranking Atp ai danni di un altro amico spagnolo: Carlos Alcaraz.

"Io dico sempre che il ranking è secondario. Prima, per arrivare a questo punto, devo giocare una stagione molto continua e non vuole dire vincere tutti i tornei ma essere pronto a competere», ha spietato Sinner che arriva al torneo di Indian Wells, primo Masters della stagione, da imbattuto nel 2024. All’esordio incontrerà Thanasi Kokkinakis. «Diventare numero 2 non dipende solo da me. Ci sono altri fattori, altre variabili, altri giocatori e c'è Nole che torna qui dopo tanto tempo», sottolinea. Poi un pensiero alla sua famiglia: «Cosa c'è di diverso a Indian Wells? La compagnia anche con il mio papà, non lo vedo spessissimo e quindi averlo qua è un pò speciale», ammette.

Il tennista di Sesto Pusteria a Indian Wells proverà anche il doppio con Lorenzo Sonego con il quale ha già fatto coppia, vincendo, in Coppa Davis: «Il primo obiettivo, come sempre, è divertirsi. Sì, ci sono anche le Olimpiadi ma proviamo a capire quale gruppo possa avere più possibilità di vincere una medaglia lì. Ma per ora viviamo nel presente in campo», conclude.

La speranza è che prossimamente possa tornare in campo anche Nadal. L’ex numero uno al mondo ha lasciato intendere che il 2024 potrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito Atp.

Chi lo conosce bene sa che il suo obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si disputeranno sui campi del Roland Garros di cui Nadal è indiscutibilmente il re assoluto.

«Con grande tristezza devo ritirarmi da questo meraviglioso torneo. Tutti sanno quanto mi piaccia giocare qui e che anche per questo motivo sono venuto qui in anticipo per allenarmi - ha scritto Nadal sui social per spiegare l’ennesima rinuncia - Ho fatto un test nel weekend e non mi sento pronto per giocare al più alto livello in un torneo così importante. Non è una decisione facile ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi». Al suo posto è stato ripescato l’indiano Sumit Nagal che affronterà il canadese Milos Raonic.