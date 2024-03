Champions, Napoli eliminato: il Barcellona vince 3-1 e va ai quarti. La Juve al Mondiale per club

Al Napoli non riesce l’impresa con il Barcellona ed è costretto a dire addio alla Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata maturato al Maradona, in terra catalana gli azzurri cadono 3-1: decidono le reti di Fermin Lopez, Cancelo e Lewandowski, mentre a nulla serve il lampo partenopeo di Rrahmani. La squadra di Xavi accede così ai quarti di finale, mentre per gli uomini di Calzona anche la beffa della matematica eliminazione dal nuovo format del Mondiale per Club 2025, cui parteciperà invece la Juventus (avanti nel ranking rispetto al Napoli) insieme all’Inter. L'eliminazione dalla coppa della squadra di Francesco Calzona, infatti, certifica in automatico la partecipazione della Juventus al prossimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nell'estate 2025 nel nuovo formato a 32 formazioni.

I blaugrana partono forte e al quarto d’ora già sbloccano le marcature con Fermin Lopez, che calcia di prima intenzione sul cross basso preciso di Raphinha fulminando Meret per l’1-0. Non passano neanche due minuti e gli spagnoli piazzano anche il colpo del raddoppio, trovando il 2-0 con un tap-in a porta vuota di Cancelo dopo un palo colpito dallo stesso Raphinha in contropiede. I partenopei sembrano in bambola ma hanno la forza di rialzarsi ed accorciare le distanze alla mezz'ora: Politano si sgancia a destra e mette a rimorchio per Rrahmani, che apre il piatto sinistro ed infila il 2-1 all’angolino. Una manciata di minuti più tardi gli azzurri sfiorano anche il pareggio, con Di Lorenzo che colpisce di testa sul cross perfetto di Mario Rui chiamando Ter Stegen ad un intervento in tuffo straordinario.