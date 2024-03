EL: Milan in scioltezza, paura per Maignan. Conference League, alla Fiorentina basta un pari

SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3 MARCATORI: 33' pt Pulisic, 36' pt Loftus-Cheek, 51' pt Leao, 39' st Jurasek. SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek 6.5; Vlcek 5 (1' st Tomic 6), Ogbu 5, Zima 5, Zmrzly 5; Holes 4, Dorley 5.5; Doudera 5 (37' st Schranz sv), Provod 5.5 (37' st Jurasek 7), Wallem 5 (25' st Zafeiris 6); Chytil 5 (1' st Jurecka 5.5). In panchina: Mandous, Sirotnik, Tijani, Van Buren, Sevcik, Konecny, Pech. Allenatore: Trpisovsky 5. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5 (20' pt Sportiello 6); Calabria 6.5 (1' st Kalulu 6), Tomori 5.5 (1' st Thiaw 6), Gabbia 6, Hernandez 7; Musah 6.5, Adli 6; Pulisic 7.5 (17' st Chukwueze 6), Loftus-Cheek 7.5 (31' st Reijnders sv), Leao 7.5; Giroud 6. In panchina: Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano. Allenatore: Pioli 7. ARBITRO: Nyberg (Svezia) 5.5. NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Al 20' pt espulso Holes per gioco pericoloso. Ammoniti: Doudera, Trpisovsky (all.), Tomori, Gabbia, Tomic, Dorley, Leao. Angoli 3-5. Recupero 8' pt, 3' st.

Dopo il 4-2 di San Siro, il Milan si impone per 3-1 a Praga e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Sono Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a indirizzare il match già nel primo tempo, con lo Slavia rimasto quasi subito in dieci proprio come in occasione della gara d’andata. In avvio, Maignan si fa male al ginocchio dopo un contrasto con un avversario. L’estremo difensore sembra star bene quando al 14' salva i suoi in spaccata su una conclusione ravvicinata di Chytil, bravo a liberarsi della marcatura di Tomori. Pochi minuti dopo, Holes interviene con il piede a martello sulla caviglia di Calabria. L’arbitro fischia il fallo e non lo ammonisce, ma viene richiamato al Var e, dopo una lunga revisione, decide di espellere il capitano dei biancorossi che rimangono così con un uomo in meno. A questo punto, Maignan chiede il cambio ed entra Sportiello al suo posto.

La prima grande chance degli ospiti arriva al 28', quando Giroud lancia Pulisic che tenta il colpo sotto in uscita sul portiere ma Stanek lo ferma. Il portiere si ripete due minuti dopo su Leao, ben servito da Musah, che fallisce un gol a tu per tu con l’estremo difensore avversario.