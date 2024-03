Monza e Torino ai piedi dell'Europa: ko pesanti per le pericolanti Cagliari e Udinese

Monza-Cagliari 1-0

Marcatore: 41' pt Maldini.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 6.5 (30' st Caldirola 6), Mari 6.5, Izzo 6.5, Andrea Carboni 6; Bondo 6, Pessina 6; Colpani 6.5 (30' st Valentin Carboni 6), Maldini 7 (18' st Zerbin 6), Mota 6 (18' st Gagliardini 6); Djuric 6 (37' Colombo sv). In panchina: Sorrentino, Gori, Donati, Pereira, Ciurria, Kyriakopoulos, Pepin, Akpa Akpro. Allenatore: Palladino 6.5.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet 6; Zappa 6, Wieteska 6, Dossena 6, Augello 5.5 (39' st Azzi 6); Nandez 6, Makoumbou 5.5 (1' st Prati 6), Deiola 6 (43' st Viola sv), Jankto 5.5 (1' st Oristanio 6); Lapadula 5.5, Shomurodov 5 (39' st Mutandwa sv). In panchina: Aresti, Radunovic, Chatzidiakos, Obert, Sulemana, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

NOTE: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Izzo, Deiola, Bondo. Angoli: 3-7. Recupero: 1', 5'+1.

Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per un Monza che prova a gustarsi il profumo d’Europa. Al Brianteo i biancorossi battono 1-0 il Cagliari grazie ad una punizione da cineteca di Maldini: la squadra di Palladino, in attesa delle sfide di tutte le rivali, sale momentaneamente a -5 dal sesto posto, mentre gli uomini di Ranieri restano in piena lotta salvezza a 26 punti, solo due in più rispetto alla zona retrocessione. La prima frazione di gioco è combattuta ed equilibrata, ma senza grandissime emozioni. Le uniche due azioni da raccontare nascono da palla inattiva, con una punizione di Lapadula da una parte, e una di Maldini dall’altra. Quella dell’attaccante sardo passa sotto la barriera e sfila di poco sul fondo, quella del giovane brianzolo invece è una perla che sbatte sotto la traversa e varca quel tanto che basta la linea per far esplodere il Brianteo. Nella ripresa il Monza parte meglio e al 50' sfiora il raddoppio con Mota, che si avventa sul cross di Colpani ma senza riuscire a spingere in rete. Nonostante sembri in difficoltà, il Cagliari prova ad uscire poco alla volta e al 63' va a centimetri dal pareggio con Deiola, il cui destro deviato da fuori fa la barba al palo alla sinistra di Di Gregorio. Una manciata di minuti più tardi i sardi lo troverebbero il pareggio, ma l’acrobazia di Lapadula è resa vana da una sua stessa posizione di fuorigioco, mentre dall’altra parte Colombo fallisce il possibile match point cercando un improbabile cucchiaio a tu per tu con Scuffet. Nel finale la squadra di Ranieri prova a caricare a testa bassa per cercare di evitare il ko, ma al triplice fischio il risultato non cambia.