Terrore in Turchia, tifosi del Trabzonspor entrano in campo e aggrediscono i giocatori del Fenerbahçe

Indignazione in Turchia per l'incredibile attacco da parte di un gruppo di tifosi del Trabzonspor nei confronti dei calciatori del Fenerbahçe dopo l'incontro disputato, ieri sera, allo stadio Seno Gunes Spor Complex Papara Park di Trabzon, località sul Mar Nero.

La loro squadra ha perso per 3-2 una partita contro il Fenerbahçe, una delle formazioni più importanti di Istanbul, allo stadio Seno Gunes Spor Complex Papara Park di Trabzon, località sul Mar Nero. Il Fenerbahçe ha vinto la partita dopo un gol segnato all’87esimo minuto, andando a conquistare il secondo posto nella Super Lig, la Serie A del campionato turco, e lasciando al terzo posto il Trabzonspor.

A fine partita, mentre i calciatori del Fenerbahçe festeggiano la vittoria, gli spettatori sono scesi dagli spalti e si sono diretti verso di loro, in alcuni casi attaccandoli fisicamente. Lo riportano vari media turchi, mostrando video del dopo partita dove si vedono risse tra tifosi e giocatori, dopo l'invasione di campo.

«È stata aperta un’inchiesta per identificare gli spettatori che sono entrati nel campo dopo Trabzonspor-Fenerbahçe match e sugli eventi che hanno avuto luogo dopo la partita», ha affermato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, come riporta Anadolu.

La Federazione calcistica di Turchia (Tff) ha definito la situazione «inaccettabile», affermando in un comunicato che saranno imposte «le necessarie sanzioni penali per i responsabili, dopo le inchieste». Dodici persone sono state arrestate, dopo essere state identificate come responsabili delle violenze di ieri sera allo stadio, ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, come riporta Anadolu.