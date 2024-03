Caso Acerbi-Juan Jesus, indagini concluse: ora la palla passa la Giudice sportivo

Con il difensore interista da Appiano anche l’ad dell’Inter, Marotta, e l’avvocato del club, Angelo Capellini. L'interrogatorio è durato circa un’ora e il difensore nerazzurro ha ribadito la sua posizione già espressa pubblicamente, ovvero quella di non aver pronunciato alcun insulto razzista e di esser stato frainteso dal collega del Napoli. Acerbi con alcuni avrebbe sostenuto di aver detto «ti faccio nero», mentre in questi giorni su Instagram Jesus ha scritto, a più riprese, di aver sentito il nerazzurro dirgli «vai via nero, sei solo un negro». Una versione che Juan Jesus ha raccontato nella sua deposizione con Chiné, anche questa in video collegamento.

Cruciale, dunque, è capire quali prove avesse in mano la procura e se fosse riuscito a scovarne una, anche parziale, a conferma della versione del centrale del Napoli. In quel caso il rischio per Acerbi sarebbe di prendersi almeno dieci giornate di squalifica come previsto dall’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva. Nelle prossime ore dalla procura federale verrà inviato il proprio rapporto dopo le indagini, affinché il Giudice sportivo possa la prossima settimana emettere la sua sentenza. Una decisione che se dovesse certificare la colpevolezza del difensore nerazzurro aprirebbe poi un altro capitolo di questa vicenda, ma questo interno all’Inter. La società, infatti, già non aveva gradito le esternazioni pubbliche del proprio tesserato rilasciate alla stazione di Milano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale e ora Acerbi, a 36 anni, e con un solo anno di contratto in nerazzurro, rischia addirittura di poter terminare la sua carriera a Milano in anticipo perché la sentenza per razzismo sarebbe una macchina sia sulla carriera del calciatore che del club, il cui countdown allo Scudetto è già cominciato da tempo. Dunque tutto è in mano al dottor Gerardo Mastrandrea e la verità arriverà prima del prossimo turno di campionato che vedrà l'Inter impegnata contro l’Empoli.