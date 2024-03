Italia, ecco il tuo bomber. Spalletti: “Retegui è perfetto per questo ruolo”

"Retegui ha fatto vedere di essere un calciatore perfetto per quel ruolo. Durante le convocazioni precedenti non era a disposizione perché infortunato ma col Venezuela ha fatto due grandissimi gol e un lavoro importante per la squadra". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia dell’amichevole con l’Ecuador. "Domani partirà però dall’inizio Raspadori, cambieremo 7-8 calciatori, anche 9", aggiunge a Sky Sport il ct, che torna anche sul gol incassato col Venezuela: "Costruzione bassa sì, sempre, ma non fino all’incoscienza perchè se perdi palla e crei un calcio di rigore o prendi gol, allora la situazione non è stata valutata bene".