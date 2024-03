Super Sinner impressiona anche Serena Williams: “Avrei voluto il suo dritto”

Serena Williams incorona Jannik Sinner dopo la super vittoria contro Medvedev agli Atp di Miami. L’ex campionessa americana era in tribuna a godersi la lezione dell’altoatesino data in semifinale al russo e a fine match cìè stato l’incontro e i complimenti a Jannik da parte della 23 volte campionessa Slam: «Ti sei meritato la finale. Avrei voluto il dritto come il tuo. Il tuo diritto impressionate, potente e preciso». E l’ultima parola di Serena Williams è in italiano: «Incredibile. Congratulazioni».