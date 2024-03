Inghilterra, giocatrice dell'Arsenal sviene in campo: paura alla finale della Continental Cup

Paura durante la finale della Continental Cup, la Coppa d’Inghilterra femminile, tra Arsenal e Chelsea: la centrocampista norvegese delle Gunners Frida Manuum si è improvvisamente accasciata in campo, priva di sensi. La 24enne è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario in servizio al Molineux, lo stadio di Wolverhampton, e le è stato somministrato l’ossigeno. Dopo sette minuti in cui compagne e avversarie hanno temuto il peggio, la giocatrice è stata portata fuori, sostituita da Alessia Russo. L’Arsenal in serata ha fatto sapere che le sue condizioni sono stabili: «Parla ed è cosciente, la sua situazione è costantemente monitorata dal nostro staff medico».

La finale in quel momento era ai supplementari sul punteggio di 0-0 e l’Arsenal l’ha spuntata poi con una rete di Stina Blackstenius all’116mo minuto, quando già si profilavano i rigori. Il tecnico dell’Arsenal, Jonas Eidevall, ha detto che la squadra ha voluto fare di Frida «una campionessa» conquistando questo trofeo.