La Roma frena a Lecce, buon punto per i salentini in ottica salvezza

Lecce - Roma 0-0

Lecce (4-4-2): Falcone 6.5; Gendrey 6.5, Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5 (37' st Venuti sv); Dorgu 6 (27' st Oudin 6.5), Ramadani 6.5, Blin 6, Almqvist 5 (16' st Banda 5.5); Krstovic 5, Piccoli 5.5 (17' st Sansone 5.5). In panchina: Brancolini, Touba, Pierotti, Berisha, Gonzalez, Rafia. Allenatore: Gotti 6.

Roma (4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 5.5 (38' st Celik sv), Mancini 6, Ndicka 6 (1' st Huijsen 6), Angelino 6; Cristante 6, Paredes 6.5, Bove 6 (19' st Aouar 6); Baldanzi 5.5 (38' st Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (19' st El Shaarawy 5.5). In panchina: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Renato Sanches. Allenatore: De Rossi 6.

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.

Note: pomeriggio leggermente piovoso; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Ndicka, Piccoli, Baschirotto, Ramadani, Cristante. Angoli: 8-4 per il Lecce. Recupero: 2'; 5'.

La Roma non va oltre un pareggio per 0-0 contro il Lecce nel match del Via del Mare valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione capitolina si rende protagonista di un buon avvio di partita, costruendo la prima occasione da rete al 6' su un cross di Paredes, che viene deviato da Gendrey e che costringe Falcone a respingere con i pugni. Qualche minuto più tardi Baldanzi (oggi titolare, con Dybala in panchina per più di 80 minuti) tenta l'azione in solitaria, andando a concludere con il sinistro, ma il suo tiro termina di poco a lato. Tra i più attivi nella squadra pugliese c'è Piccoli che, tra il 16' e il 21', arriva due volte alla conclusione senza impensierire particolarmente Svilar. Quest’ultimo viene impegnato in altri due frangenti da Gallo e Dorgu e in entrambi i casi deve rifugiarsi in calcio d’angolo. La prima frazione di gara vede sempre i padroni di casa più propositivi rispetto agli ospiti, tanto da rendersi pericolosi anche al 41' con l’ennesima conclusione imprecisa di Piccoli. A pochi secondi dall’intervallo, però, la Roma sfiora il vantaggio colpendo un clamoroso palo con Angelino.