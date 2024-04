Derby della Mole senza reti, Toro-Juve non si smuove dallo 0-0: palo di Vlahovic

Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Tameze 5.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 6 (40'st Masina sv), Ricci 6, Linetty 6, Vojvoda 6 (33'st Lazaro 6); Vlasic 6; Sanabria 6 (32'st Okereke 6), Zapata 5.5. In panchina: Gemello, Popa, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Savva, Ciammaglichella. Allenatore: Juric 6.5.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6.5 (33'st Alex Sandro 6), Bremer 6.5, Danilo 6; Cambiaso 6 (50'st Alcaraz sv), McKennie 6, Locatelli 5.5, Rabiot 5.5, Kostic 5.5 (19'st Iling-Junior 6); Chiesa 6 (19'st Yildiz 6), Vlahovic 5 (33'st Kean 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Weah, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 5.5

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso al 42'st Ivan Juric per proteste reiterate. Ammoniti: Ricci, Vojvoda, Linetty, Paro (dalla panchina), Gatti, Cambiaso Angoli: 6-2 per il Torino. Recupero: 3'; 7'.

Finisce 0-0 il derby della Mole. Il primo tempo di marca bianconera con due belle occasioni di Vlahovic. Nella ripresa invece sale in cattedra il Torino che non riesce a concretizzare la grande quantità di gioco prodotta e fallisce a tempo scaduto un gol con Lazaro, il cui colpo di testa finisce alto. A cinque minuti dal termine espulso il tecnico granata Ivan Juric per aver ecceduto nelle proteste nei confronti dell’arbitro Maresca. Dopo aver ritrovato il sorriso grazie al successo contro la Fiorentina in campionato e la Lazio in Coppa Italia, la Juventus torna quindi a fare un passo falso pareggiando nel derby contro il Torino, valevole per la 32 giornata di Serie A.

Meglio i bianconeri nel primo tempo che colpiscono un palo con Vlahovic, mentre i granata provano a fare qualcosa in più nella ripresa ma senza sfondare. La squadra di Allegri sale così a 63 punti, mentre gli uomini di Juric si portano a quota 45. Sette minuti sul cronometro e i bianconeri hanno subito la prima grande palla gol del match: Chiesa sfonda a destra e pesca Vlahovic liberissimo in area, il serbo però da pochi passi centra un incredibile palo con il mancino. L’attaccante juventino prova a rifarsi alla mezz'ora, controllando un cross di Gatti e tentando la conclusione ravvicinata salvata miracolosamente in corner da Milinkovic. I granata provano a rispondere solo a ridosso dell’intervallo, facendosi vedere per la prima volta con un colpo di testa di Vlasic su cross di Bellanova, terminato a lato senza impensierire più di tanto Szczesny. Ad inizio ripresa invece viene annullato un gol di Zapata ai padroni di casa, annullato per un precedente fallo dello stesso Bellanova su Kostic. La Juve fa fatica a riproporsi in avanti con continuità e allo scoccare dell’ora di gioco corre un altro pericolo, con un colpo di testa di Sanabria su cross di Bellanova che impegna Szczesny in una respinta non semplice. La scossa alla Juve la prova a dare il neo entrato Yildiz, il cui tentativo di destro al 76' viene respinto attentamente da Milinkovic. In pieno recupero è Lazaro ad avere sulla testa il match point per il Toro, ma spedisce alto sulla traversa dopo un cross di Linetty dalla sinistra.