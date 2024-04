Us Acli, che sfida in zona playoff della Corporate! Romualdo in finale di Coppa: sfiderà Armazem

Tutti alla corte di No.Do.S. La capolista ha ormai messo in tasca la finale del campionato Corporate dell'Us Acli-iMarcos, ma alle sue spalle la lotta è molto sentita per i posti playoff. Sarà un testa a testa avvincentissimo tra NTT Futsal e Disintegra che se la giocheranno fino all'ultimo minuto del campionato. A prendersi la scena, tuttavia, nell'ultimo turno, è stata Hypro che ha battuto per 15-3 la Fincons40. Chilelli man of the match grazie alle 8 reti messe a segno. Abduelhman, invece, è entrato per ben quattro volte nel tabellino dei marcatori, mentre Sisinno ha realizzato una doppietta e Marrella ha completato l'opera. Di Butera (bis) e Carioti le reti avversarie. Da sottolineare anche il bel derby del marchio Internet&Idee che ha visto incrociarsi Ragnarok e La Rocha, con quest'ultima che ha avuto la meglio con il punteggio di 5-2 (2 Marino, Longo M., Trotta e Scalise; 2 Longo L.). Tra le due in lizza per il secondo posto, Disintegra ha dovuto lottare a fondo per avere la meglio di una indomita Black Mamba, come testimonia il 3-2 finale (Curia, Iorno, Luci; Capparelli e Volpe). E la capolista? Nonostante la vittoria anzitempo sta continuando a macinare punti come testimonia l'8-3 rifilato a Omnia È (4 Lucarelli, Hanish, Mazzuca, Micieli e Tigani; 3 Tufa).

In classifica No.Do.S viaggia a 43 punti, seguita da Disintegra con 30, NTT 28, Omnia È e Hypro Srl (27), I&I La Rocha (25), Black Mamba (15), I&I Ragnarock (4), Fincons40 (3).