Serie D giornata 36: Reggina a valanga sul Locri. San Luca corsaro ad Agrigento, sogno salvezza ancora possibile

Tre gare alla conclusione della Regular Season, pochi i nodi da sciogliere, nessun dubbio sulla fame di vittorie del Trapani che batte il Licata per 2-1 conquistando la 28esima affermazione stagionale.

Granata avanti di due gol, a conclusione del primo tempo, con l’autorete di Cappello e la rete di Kragl, gialloblu che provano a rientrare in partita con la rete di Haberkon.

Legittima ormai definitivamente il 2•posto il Siracusa battendo la Vibonese a domicilio per uno a zero. Rete che arriva, due minuti oltre i 90 di gioco, con Forchignone pescato da Sarao e freddo a tu per tu col portiere. Rete che permette al Siracusa di blindare il 2•posto in vista dei prossimi Playoff.

Successo piuttosto largo della Reggio Calabria in casa del Locri che passa però in vantaggio con Costa. Veemente la reazione degli amaranto che pareggiano con Provazza, poi calano il poker con Porcino, Zucco e, avanti di un uomo, con Cham per la rete del definitivo 1-4.

Vince all’ultimo respiro il Ragusa contro la Gioiese ufficialmente retrocessa in Eccellenza. Calabresi avanti con Zamani, la risposta delle aquile iblee arriva con Tuccio con la doppietta che manda il Ragusa al 5•posto, temporaneamente in zona Playoff complice anche il riposo osservato dal Città di Sant’Agata e dal Real Casalnuovo.

Sonora sconfitta per l’Acireale che cade rovinosamente a Ravanusa contro il Canicattì. Cinque le reti dell’11 biancorosso che balza al 9•posto con la rete di Salvia e le doppiette di Bonilla e Iezzi.

Vittoria dal sapore di salvezza per la Sancataldese che batte la Nuova Igea Virtus per 2-0 con le firme di Mazza e Siino. Verde amaranto che salgono a quota 37 punti imprendibili per chi sta dietro come il Castrovillari che non va oltre l’1-1 interno contro il Portici. Reti entrambe nella ripresa, per i campani il sigillo del solito Maione, rossoneri che con orgoglio acciuffano il pari con Khoris. Tre punti che alimentano speranze intatte di salvezza per il San Luca corsaro ad Agrigento contro l’Akragas. Gigante che passa in vantaggio con Litteri, giallorossi che mettono la freccia, già nel primo tempo, con Pelle e Diarra. Con questa vittoria il San Luca opera il sorpasso sul Locri, fondamentale non di poco conto in vista dei Playout.

Termina qui il nostro viaggio sulla 36esima giornata di serie D, appuntamento a lunedì prossimo per saperne di più sugli ultimi 180 minuti.