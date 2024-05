Pokerissimo Inter a Frosinone. Ora i ciociari rischiano la retrocessione

Frosinone - Inter 0-5

Marcatori: 19'pt Frattesi; 15'st Arnautovic, 32'st Buchanan, 35'st Lautaro Martinez, 39'st Thuram

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini 5; Lirola 5 (27'st Harroui 6), Okoli 5 (37'st Monterisi sv), Bonifazi 5; Zortea 5, Mazzitelli 6 (38'pt Gelli 6), Brescianini 6.5, Valeri 6; Soulé 6, Reinier 5.5 (27'st Kaio Jorge 5.5); Cheddira 6.5 (37' st A. Ibrahimovic sv). In panchina: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Seck, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis. Allenatore: Di Francesco 6.

Inter (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 6.5, De Vrij 6, Augusto 6; Darmian 5.5 (1'st Cuadrado 5), Frattesi 7 (18'st Klaassen 6), Asllani 6.5, Barella 7 (29'st Sensi 6), Dimarco 6 (27'st Buchanan 6.5); Arnautovic 7 (18'st Lautaro Martinez 7), Thuram 7. In panchina: Di Gennaro, Audero; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Sanchez, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 6.5.

Arbitro: Giua di Pisa 6.5.

Note: Stirpe esaurito, presenti circa 15.000 spettatori. Nessun ammonito. Angoli: 8-4 per il Frosinone. Recupero: 2'; 0'.

Dopo aver lasciato tre punti al Sassuolo l'Inter non fallisce a Frosinone, sbanca lo Stirpe ed inguaia i gialloazzurri di Di Francesco, sempre in lotta per non retrocedere in B. Stavolta i campioni d’Italia, pur facendo un robusto turnover, hanno messo in campo la grinta giusta per evitare una nuova figuraccia. In verità i ciociari, nel primo tempo, hanno avuto diverse occasioni per segnare ma Sommer prima e la traversa poi (su tiro di Cheddira) hanno graziato i neroazzurri. Nella ripresa, invece, tutto è andato in discesa per l’Inter. In avvio partenza sprint di entrambe le squadre. Arnautovic costringe Okoli in corner, subito dopo Mazzitelli provoca un brivido alla difesa neroazzurra. Al 19' arriva il gol dell’Inter. Barella intercetta un pallone e serve Thuram che crossa per Frattesi il quale vince un contrasto e mette dentro: 0-1. Immediata la reazione del Frosinone. Tiro di Brescianini da fuori a giro, Sommer è strepitoso nella deviazione in angolo (25').