Napoli-Bologna, Zirkzee esce per un infortunio muscolare. Europei a rischio?

«Oggi abbiamo fatto l’ennesima grande prestazione e questa è una vittoria pesante, arrivata in trasferta contro una squadra forte. Più che parlare di Champions, la mia felicità oggi sta nel celebrare il gruppo. Non so quanti punti ci mancano per l’aritmetica: voglio solo godermi il momento assieme a questi ragazzi fantastici». Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, rilasciate ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli. «Sono felice per i nostri splendidi tifosi che seguono sempre la squadra: auguro loro di godersi questo bel momento. Le mie scelte di formazione? Riesco a capire tante cose, grazie a quello che vedo ogni settimana. Gli undici titolari di oggi meritavano di iniziare la partita. E’ un peccato non poter far giocare tutta la squadra». Thiago Motta ha anche parlato della scelta di Ravaglia tra i pali al posto di Skorupski: «Abbiamo due grandissimi portieri in questo momento e lui oggi meritava di giocare. Ripeto non ho azzeccato nulla: mi fido solo di quello che analizzo nelle varie partite e durante gli allenamenti. Io cerco di essere più attento possibile ed essere onesto e giusto con tutti i miei giocatori». Infine, l’allenatore del Bologna ha parlato dell’infortunio di Zirkzee: «Dobbiamo valutare la sua situazione: lui ha avvertito un fastidio al flessore sinistro».