Pokerissimo Milan al Cagliari, i rossoneri tornano a vincere in campionato dopo oltre un mese

Milan - Cagliari 5-1

Marcatori: 35'pt Bennacer, 14'st e 41'st Pulisic, 18'st Nandez, 29'st Reijnders, 38'st Leao

Milan (4-3-3): Sportiello 6; Kalulu 6, Gabbia 5.5 (1'st Tomori 6), Thiaw 6, Florenzi 6 (23'st Theo Hernandez 6); Musah 5.5, Bennacer 7 (39'st Pobega sv), Reijnders 7; Chukwueze 6 (1'st Leao 7.5), Giroud 5 (1'st Okafor 6), Pulisic 7. In panchina: Nava, Torriani, Calabria, Caldara, Terracciano, Adli, Zeroli, Jovic. Allenatore: Pioli 6.5.

Cagliari (3-5-2): Scuffet 5.5; Mina 6 (43'st Wieteska sv), Dossena 5 (31'st Azzi 5), Obert 5; Zappa 6, Sulemana 5, Prati 5.5, Deiola 5.5 (30'st Oristanio sv), Nandez 6.5 (31'st Lapadula sv); Luvumbo 5.5, Shomurodov 6 (37'st Mutandwa sv). In panchina: Aresti, Radunovic, Di Pardo, Hatzidiakos, Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna. Allenatore: Ranieri 5.5.

Arbitro: Sozza di Seregno 6

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bennacer, Gabbia, Mina. Angoli: 6-2. Recupero: 1' pt, 3' st.

Il Milan batte 5-1 il Cagliari a San Siro e ritrova una vittoria che mancava dal 6 aprile in campionato. La squadra rossonera con le reti di Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Leao consolida il secondo posto a 74 punti in classifica e lascia i sardi di Claudio Ranieri a quota 33 (3 in più dell’Udinese terzultimo e impegnato a Lecce). Stefano Pioli lascia fuori per scelta tecnica dal 1' sia Theo Hernandez che Leao: in difesa c'è Kalulu a destra con Florenzi sul versante opposto, mentre in attacco c'è spazio per Chukwueze. Due esclusioni inconsuete, come è inconsueto il silenzio spettrale che accompagna la partita. La protesta degli ultras però viene 'spezzatà momentaneamente dal boato legato al gol dell’1-0 al 35': Pulisic pesca in area Chukwueze, che viene murato da Scuffet. La palla finisce però sui piedi di Bennacer che a porta sguarnita non sbaglia. La rete del vantaggio però non basta a Pioli, che all’intervallo cambia tre giocatori: oltre ad Okafor e Tomori, in campo al posto di Giroud e Gabbia (ammonito), c'è spazio anche per Leao che sostituisce l’infortunato Chukwueze. La prima occasione da gol della ripresa è proprio del portoghese che al 49' su cross di Pulisic colpisce la traversa in controbalzo.