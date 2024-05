La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri. "Comportamenti non compatibili con la nostra società". E' pronto Montero

«La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile». È quanto si legge in una nota della società. «L'esonero - prosegue il club - fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta». Un comunicato che di fatto lascia intendere un probabile scontro legale tra le parti con la Juventus che potrebbe ricorrere alla "giusta causa".

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. L’esonero avrà effetto immediato, ora si attende di capire a chi sarà affidata la squadra in vista delle ultime due giornate di campionato contro Bologna e Monza. A comunicarlo la società dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio tra Allegri e i vertici della società.

Paolo Montero è pronto a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri alla guida della prima squadra della Juventus. Il tecnico dell’Under 19 bianconero è il prescelto a fare da «traghettatore» in vista delle ultime due giornate di campionato, con Danilo e compagni che affronteranno lunedì sera il Bologna in trasferta e nel week-end del 25-26 maggio il Monza allo Stadium. L’ex difensore uruguaiano è in questo momento impegnato con i suoi ragazzi dell’Under 19 a Frosinone, in programma nella mattinata di domani. Successivamente, Montero farà il rientro alla Continassa per guidare il primo allenamento da tecnico della Juventus.