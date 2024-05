Juve, ufficiale l'addio di Giovanni Manna. Ora andrà a fare il ds al Napoli

Giovanni Manna ha ufficialmente chiuso il suo contratto di lavoro con la Juventus ed è pronto per giungere a Napoli dove sarà il nuovo direttore sportivo. A ufficializzare l’addio è stata la Juventus che in un comunicato ha sottolineato oggi che con il dirigente Giovanni Manna «le strade si dividono, è ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il club. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro».

Manna a Torino si è occupato dell’Under 19 e poi è stato direttore sportivo della Next Gen. Ora è atteso dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che già nei giorni scorsi si era augurato un veloce arrivo del nuovo dirigente con cui il club azzurro lavorerà prima di tutto per il nuovo allenatore da scegliere e poi per il mercato estivo, che ci si aspetta sia molto profondo. Manna dovrebbe essere già domenica al Maradona per assistere all’ultima partita della stagione contro il Lecce.