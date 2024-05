L'Atalanta sogna l'Europa League: la carica degli 8mila tifosi della "Dea" a Dublino

Oltre 8mila supporters atalantini hanno raggiunto Dublino per l’appuntamento con la storia. Se l'ingresso dei tifosi del Bayer Leverkusen, grande favorito per l'epilogo della coppa Uefa, è stato graduale, quelli dell’Atalanta hanno egemonizzato gli attimi prima della finale con cori d’incoraggiamento ai loro beniamini. A causa delle difficoltà logistiche per raggiungere l'Irlanda, i tifosi della Dea sono stati sottoposti a triangolazioni improbabili, da Tallinn a Lisbona, pur di raggiungere Dublino. Alcuni dei charter organizzati da Bergamo, a causa dell’ingolfo del traffico aereo, sono stati dirottati a Shannon, obbligando i bergamaschi ad un supplemento di tragitto in bus di oltre tre ore.

Ma a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima finale europea dell’Atalanta, l’entusiasmo sembra pervadere d’ottimismo lo spicchio colorato di nero-blu. Striscioni esposti nel settore del tifo atalantino rivelano anche provenienze esotiche, di sostenitori arrivati persino da Olso o Miami, per assistere alla partita più importante nella storia del club orobico.