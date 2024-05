L’annuncio era nell’aria e ora è ufficiale: «nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909». Dettaglio che dettaglio non è: il contratto è in scadenza al 30 giugno e quindi il tecnico che ha condotto il Bologna in Champions League è libero di accettare nuove sfide. Un assist niente male per la Juventus, che lo attende a braccia aperte.