Delirio Venezia, i lagunari battono il Palermo e raggiungono la finale play-off per la Serie A

Venezia - Palermo 2-1

Marcatori: 4' pt Tessmann, 43' pt Candela, 41' st aut. Svoboda

Venezia (3-5-2): Joronen 6.5; Idzes 6, Svoboda 6, Sverko 6.5 (20' st Altare 6); Candela 7, Lella 6.5 (15' st Gytkaer 6), Tessmann 7.5, Busio 7 (35' st Jajalo sv), Zampano 7.5; Pierini 7 (15' st Ellertsson 6.5), Pohjanpalo 6.5 (20' st Olivieri 6). In panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Bjarkason, Cheryshev, Dembelè, Andersen. Allenatore: Vanoli 8

Palermo (3-4-2-1): Pigliacelli 6.5; Graves 5 (1' st Nedelcearu 6), Lucioni 5.5, Marconi 6 (1' st Aurelio 5.5); Diakité 5, Segre 6.5, Ranocchia 6, Di Mariano 5.5; Insigne 5.5 (11' st Di Francesco 6.5), Brunori 6 (16' st Mancuso 6); Soleri 5.5 (31' st Traorè 6.5). In panchina: Kanuric, Lund, Gomes, Stulac, Vasic, Buttaro, Henderson. Allenatore: Mignani 6

Arbitro: Pairetto di Nichelino 7

Note: Spettatori circa 11.000 con 304 tifosi ospiti. Ammoniti: Graves, Joronen, Tessmann, Zampano, Di Francesco. Angoli: 4-5. Recupero: 1', 4'.

Un Penzo in delirio saluta il Venezia che si giocherà la serie A nella finale dei play off. Dopo la vittoria al Barbera per 1-0 nel match d’andata, la squadra di Vanoli ha battuto i rosanero anche nel match di ritorno: finisce 2-1 per i lagunari che attendono in finale la vincente della sfida tra Catanzaro e Cremonese. Partenza sprint dei veneti. Pierini per Tessmann, bolide che sorprende Pigliacelli e si insacca: 1-0 per la squadra di casa dopo appena 4'. Una girata di Pohjanpalo (13'), deviata, sorvola di poco la traversa. Brunori suona la carica (17'), la difesa veneta regge. Colpo di testa di Segre su angolo di Ranocchia (26')e Joronen è magico. Pierini e Busio sfiorano il bis, Pigliacelli è decisivo (30'), Lella sfiora il gol, Candela segna il raddoppio dopo una volata di Zampano (44'). Nella ripresa il Venezia sfiora più volte il tris, il Palermo cerca di riaprire il match. Mignani effettua dei cambi: Di Francesco, uno dei subentrati, è tarantolato poi Traorè (41') scappa a destra, tira, Svoboda devia nella propria porta per il 2-1 finale che premia il Venezia.