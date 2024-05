L'Atalanta in casa si impone sul Torino 3-0 ed estromette la Roma dalla Champions

ATALANTA-TORINO 3-0

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6 (41'st Rossi sv); Toloi 6.5, Djimsiti 7 (17'st Hien 6), Scalvini 6.5; Holm 6 (18'st Ruggeri 6), Pasalic 7, Koopmeiners 6.5, Zappacosta 6.5; De Ketelaere 7 (28'st Miranchuk 6.5), Scamacca 7.5 (28'st Touré 6), Lookman 7.5. In panchina: Musso, Ederson, Bakker, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Diao. Allenatore: Gasperini 7.5.

TORINO (3-4-1-2): Gemello 5; Tameze 4.5 (27'st Lovato 5.5), Buongiorno 5, Masina 5; Bellanova 5.5 (27'st Lazaro 6), Ricci 5, Ilic 5, Vojvoda 4.5; Linetty 5 (40'st Savva sv); Pellegri 4.5 (18'st Sanabria 5.5), Zapata 5 (40'st Okereke sv). In panchina: Passador, Popa, Rodriguez, Sazanov, Kabic, Djidji, Silva, Balcot, Ciammaglichella. Allenatore: Juric 5.

ARBITRO: Sozza di Seregno 5.5.

RETI: 26'pt Scamacca, 43'pt Lookman, 26'st Pasalic (rig.).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.839. Ammoniti: Linetty, Hien. Angoli: 5-2 per il Torino. Recupero: 1'; 3'.

L’Atalanta non ha nessuna voglia di mollare la presa. Dopo la vittoria di Dublino i nerazzurri vincono con lo stesso punteggio contro il Torino, a firmare il 3-0 sono stati Scamacca, Lookman e Pasalic, su calcio di rigore. Un successo che estromette matematicamente la Roma dalla prossima Champions League: considerato il recupero contro la Fiorentina gli orobici, ora quarti, in caso di vittoria possono chiudere il campionato in terza posizione. Niente sconti, nessun favore a nessuno. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è stato abbastanza chiaro sin dalla lettura delle formazioni: dentro subito il tridente pesante con Scamacca, Lookman e De Ketelaere, lo stesso della finale di Europa League contro il Leverkusen. I giocatori in campo hanno subito recepito il messaggio, dopo la classica fase di studio i bergamaschi sono usciti allo scoperto con un diagonale dello stesso De Ketelaere uscito per questione di centimetri. Due minuti più tardi, al 26', Scamacca ha fulminato Gemello con una conclusione dal limite sul secondo palo praticamente imparabile.