Napoli Lecce finisce 0-0 tra i fischi del pubblico del "Maradona"

Napoli-Lecce 0-0.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (40' st Mazzocchi), Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (19' st Osimhen); Politano (1' st Ngonge), Simeone (1' st Raspadori), Kvaratskhelia. (95 Gollini, 14 Contini, 3 Natan, 13 Rrahmani, 50 D’Avino, 8 Traorè, 29 Lindstrom). All.: Calzona.

Lecce (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (19' st Piccoli); Almqvist (10' st Gonzalez), Blin (32' st Oudin), Ramadani, Dorgu; Berisha (32' st Rafia), Krstovic (10' st Pierotti). (98 Borbei, 21 Brancolini, 40 Samooja, 59 Touba, 12 Venuti, 23 Esposito, 83 Samek, 45 Burnete). All.: Gotti.

Arbitro: Dionisi di Schio.

Angoli: 3-1 per il Napoli.

Recupero: 0' e 5'.

Ammoniti: nessuno.

Spettatori: 40 mila.

Si è conclusa sullo 0-0 contro il Lecce e tra i fischi del pubblico l’ultima di campionato del Napoli al Maradona. I partenopei chiudono al decimo posto e dicono addio anche all’ultima residua speranza di giocare in Europa nella prossima stagione: il Torino, battuto a Bergamo dall’Atalanta, rimane davanti e andrà in Conference League se la Fiorentina dovesse mercoledì battere l’Olympiacos ad Atene. Il primo squillo offensivo del match è del Lecce e arriva al 9' con Dorgu che risponde positivamente all’invito di Krstovic e dal limite incrocia il sinistro scheggiando il palo. Scampato il pericolo, il Napoli prova a rilanciare le proprie sorti offensive con delle rapide ma sterili verticalizzazioni che non impensieriscono Falcone. Il Lecce tiene bene il campo ma senza limitarsi al contenimento, così i padroni di casa, al 41', rischiano nuovamente di capitolare sulla ripartenza innescata da Almqvist e conclusa da Berisha con un destro velenoso deviato in angolo, che inchioda sullo 0-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa Calzona cambia in attacco con l’inserimento di Raspadori e Ngonge per Simeone e Politano. Le mosse del tecnico regalano brio alla manovra offensiva campana che, al 49', impegna per la prima volta Falcone proprio con Ngonge dal limite.