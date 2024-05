Lautaro-Inter, fumata bianca: rinnovo fino al 2029 a 9 milioni all'anno

Soltanto ieri i tifosi dell’Inter hanno temuto la possibile rottura, ma il giorno dopo possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo l’incontro tra Ausilio e il suo agente Alejandro Camano, infatti, il centravanti argentino Lautaro Martinez ha dato mandato al procuratore di accettare l’offerta dell’Inter: nove milioni di euro all’anno più bonus per mettere la propria firma sul rinnovo fino al 2029. A confermarlo è stato lo stesso Camano ("Abbiamo raggiunto un principio d’accordo», ha confidato al giornalista argentino Cesar Luis Merlo), che nei prossimi giorni si vedrà con Marotta per mettere tutto nero su bianco.

Fondamentale è stato l’atteso passo indietro da parte di Lautaro, che è venuto incontro all’Inter rinunciando a quelle che erano state le pretese iniziali messe sul tavolo dall’agente (tre anni di contratto con ingaggio a salire: 12, 14, 16 milioni), visto che fin dai primi incontri di dicembre la società aveva fatto sapere di non poter andare oltre la soglia dei 10. Che potrebbe essere addirittura superata, visto che i bonus che verranno inseriti dovrebbero essere semplici da raggiungere (come la qualificazione in Champions League della squadra o il numero di reti stagionali del giocatore), permettendo all’argentino di arrivare attorno ai 10,5 milioni netti a stagione. L’altro aspetto importante è che nel rinnovo non dovrebbe essere inserita alcuna clausola rescissoria, cosa che eviterebbe l’assalto di qualsiasi altro club senza dover trattare con l’Inter.