La quarta volta è quella buona. L'Italia Under 17 si laurea finalmente campione d’Europa: nella finale giocata al Limassol Stadium, gli azzurrini sconfiggono i pari età del Portogallo per 3-0, con Coletta ad aprire le marcature dopo sette minuti e la doppietta di Camarda (16' e 50'). I ragazzi guidati da Massimiliano Favo sfatano così il tabù Europeo visto che l’Under 17 aveva giocato e perso in passato tre finali, nel 2013, nel 2018 e nel 2019.