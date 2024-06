Il "diktat" di Antonio Conte: "A Napoli sarà una grande esperienza, ma... amma faticà"

«Ai tifosi c'è solo da dire una cosa, ma non solo ai tifosi, a tutto l’ambiente napoletano...amma faticà». Sono le prime parole di Antonio Conte da allenatore del Napoli, pronunciate in un video condiviso sui social della società azzurra.

«Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose», spiega il tecnico nato a Lecce, «è una delle città più belle al mondo e sicuramente penso al popolo napoletano che ha grandissima passione. So che sarà una grandissima esperienza calcistica e di vita e ho grande entusiasmo e voglia di viverla. Penso che, avendo l’opportunità di fare questo mestiere o da calciatore o da allenatore, vivere un’esperienza a Napoli sia una cosa unica che, se uno ha il privilegio di poterla fare, la deve assolutamente fare» aggiunge Conte che poi ripercorre il nastro della memoria e racconta la sua prima volta allo Stadio San Paolo, oggi Maradona: «Mi evoca un bellissimo ricordo: Napoli-Lecce, dove ho avuto il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine perchè fece gol Carnevale però il ricordo più grande è stato quello del mio primo gol in Serie A. Proprio al Maradona marcando Maradona: marcavo lui e all’occorrenza cercavo di andare all’attacco, fu per me una grandissima soddisfazione».