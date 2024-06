Europei in Germania al via: ecco i gironi, il calendario e dove vedere le partite

Un mese di spettacolo in Germania per la diciassettesima edizione dei Campionati Europei di calcio. È tutto pronto per il torneo continentale in cui l’Italia, guidata da Luciano Spalletti, cercherà di difendere il titolo conquistato a Wembley contro l'Inghilterra nel 2021. Dopo la separazione da Roberto Mancini, avvenuta a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali e del suo successivo impegno in Arabia, la squadra azzurra affronta questa nuova sfida senza partire tra le favorite. Tuttavia, una buona performance potrebbe ridare vigore al calcio italiano, che ha mostrato segnali positivi nelle competizioni europee degli ultimi due anni.

La durata

Dal 14 giugno al 14 luglio, gli appassionati di calcio avranno modo di seguire 51 partite, dalla fase a gironi fino alla finale. Le 24 squadre partecipanti sono divise in sei gironi da quattro. Avanzano agli ottavi di finale le prime due di ogni girone, insieme alle quattro migliori terze classificate. Il torneo prosegue poi con quarti di finale, semifinali e finale. La partita inaugurale si terrà il 14 giugno e vedrà di fronte Germania e Scozia, mentre la finale si disputerà il 14 luglio a Berlino.