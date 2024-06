La Roma ha ufficializzato di "aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como". "Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma. Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo sino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea", ha scritto, sul proprio sito, la società giallorossa.